Rog dopo l'infortunio: "Non vedevo l’ora di riabbracciare i miei compagni. Ora dovrò ricominciare da capo, è dura da accettare" (Di domenica 1 agosto 2021) Marko Rog, centrocampista del Cagliari ed ex calciatore del Napoli, ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram un post all'indomani del grave infortunio rimediato nell'amichevole contro l'Augsburg. Ecco quanto evidenziato: "Non vedevo l’ora di tornare al Calcio, riabbracciare i miei compagni e ricominciare a lottare, in campo, per questi colori che mi sono entrati nel cuore. Ero felice: per me e per tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi. Felice come un bambino. Ora dovrò ricominciare da capo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 1 agosto 2021) Marko Rog, centrocampista del Cagliari ed ex calciatore del Napoli, ha condiviso attraverso il suo profilo Instagram un post all'indomani del graverimediato nell'amichevole contro l'Augsburg. Ecco quanto evidenziato: "Nondi tornare al Calcio,a lottare, in campo, per questi colori che mi sono entrati nel cuore. Ero felice: per me e per tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi. Felice come un bambino. Orada...

Advertising

DiMarzio : #Cagliari, brutte notizie per #Rog: rottura del crociato anteriore , sette mesi dopo il primo infortunio - TuttoMercatoWeb : Prime parole di Rog dopo l'infortunio: 'Ero felice come un bambino, ora dovrò riniziare da capo' - sportli26181512 : Cagliari, Rog: 'Ero felice come un bambino, ora è dura ricominciare daccapo': Marko Rog è tornato a parlare dopo la… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Prime parole di Rog dopo l'infortunio: 'Ero felice come un bambino, ora dovrò riniziare da capo' - infoitsport : Anche il Napoli scrive a Rog dopo l'infortunio: 'Forza Marko! Ti aspettiamo di nuovo in campo' -