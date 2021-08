Ragazza del Sud si vendica del tradimento in modo geniale: riempie la città di questi volantini (Di domenica 1 agosto 2021) Scafati si è svegliato oggi ricoperto da un misterioso volantino. A prima vista sembra una normale pubblicità, simili a quelle sparse per offrire lavoro o case in affitto, ma basta guardare più da vicino per capire che è un'altra cosa: è la vendetta di una Ragazza tradita che, diffondendo il suo messaggio tra le strade e sui palazzi del paesino in provincia di Salerno cerca di mettersi in contatto con il fidanzato di chi ha scoperto di essere l'amante della sua compagna. Cosa c'è dietro al messaggio, anche se non è escluso che si tratti di una manovra di guerrilla marketing (e non sarebbe certo il primo caso) al momento possiamo solo immaginarlo, ma con un buon numero ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 1 agosto 2021) Scafati si è svegliato oggi ricoperto da un misterioso volantino. A prima vista sembra una normale pubblicità, simili a quelle sparse per offrire lavoro o case in affitto, ma basta guardare più da vicino per capire che è un'altra cosa: è la vendetta di unatradita che, diffondendo il suo messaggio tra le strade e sui palazzi del paesino in provincia di Salerno cerca di mettersi in contatto con il fidanzato di chi ha scoperto di essere l'amante della sua compagna. Cosa c'è dietro al messaggio, anche se non è escluso che si tratti di una manovra di guerrilla marketing (e non sarebbe certo il primo caso) al momento possiamo solo immaginarlo, ma con un buon numero ...

