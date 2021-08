Palermo, neo mamma malata di Covid se ne va dall’ospedale senza aspettare di essere dimessa e lascia il figlio in reparto (Di domenica 1 agosto 2021) Aveva partorito due giorni fa, senza complicazioni, e non voleva attendere di essere dimessa dall’ospedale e riportata a casa con un ambulanza di biocontenimento. Così la donna, positiva al Covid e asintomatica, se n’è andata dal reparto con le proprie gambe insieme al marito, lasciando il neonato alla nonna e i medici di stucco. E’ accaduto nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Cervello a Palermo, specializzato nelle gravidanze di pazienti col virus. La donna, ‘no vax’ secondo quando riferiscono alcuni testimoni che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Aveva partorito due giorni fa,complicazioni, e non voleva attendere die riportata a casa con un ambulanza di biocontenimento. Così la donna, positiva ale asintomatica, se n’è andata dalcon le proprie gambe insieme al marito,ndo il neonato alla nonna e i medici di stucco. E’ accaduto neldi ostetricia e ginecologia dell’ospedale Cervello a, specializzato nelle gravidanze di pazienti col virus. La donna, ‘no vax’ secondo quando riferiscono alcuni testimoni che ...

