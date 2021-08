Napoli | mancato ritiro del 2019 | De Laurentiis chiede risarcimento a Hysaj

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 agosto 2021) Il presidente delha chiesto 65mila euro al terzino albanese, ora alla Lazio, per i fatti del 5 novembreAurelio Deundi 65mila euro ad Elseid. Il terzino albanese, il 5 novembre del, era tra i giocatori che rifiutarono di andare inin seguito alla sfida contro il Salisburgo, pareggiata per 1-1 e al centro di un periodo di risultati non favorevoli per gli azzurri. Notizia riportata dal Corriere dello Sport, che sottolinea come la richiesta sia già arrivata al legale del neo laziale. Il ...