Medico suicida, la famiglia di De Donno zittisce i No vax (Di domenica 1 agosto 2021) Altro che simbolo dei negazionisti, la famiglia: "Chi lo conosceva sa che il suo pensiero non è rappresentato dagli striscioni esposti" Articolo Il Medico Giuseppe De Donno suicida, deliri ... Leggi su quotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Altro che simbolo dei negazionisti, la: "Chi lo conosceva sa che il suo pensiero non è rappresentato dagli striscioni esposti" Articolo IlGiuseppe De, deliri ...

Advertising

VittorioSgarbi : Una persona buona. Un medico in prima linea. Non so cosa sia successo nella sua testa, ma era uno che credeva nel s… - Corriere : Morto suicida De Donno, il medico del plasma iperimmune. «Un colpo duro l’addio alla su... - Agenzia_Ansa : Morto suicida il medico De Donno, avviò la cura contro il Covid con il plasma iperimmune #ANSA - MariMario1 : RT @franco_ff2017: Prima di De Donno: Francesco Lo Coco, luminare suicida (marzo2019). «al ristorante, si è alzato e poi quel volo dal Pont… - biglierilella : RT @franco_ff2017: Prima di De Donno: Francesco Lo Coco, luminare suicida (marzo2019). «al ristorante, si è alzato e poi quel volo dal Pont… -