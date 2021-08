Marcell Jacobs, oro a Tokyo 2020: la reazione di Tamberi emoziona (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi hanno segnato la storia dell’atletica italiana, il video della vittoria nei 100 m sta facendo il giro del web: ecco cosa è successo. Le due medaglie d’oro più inaspettate di Tokyo 2020 per quanto riguarda la delegazione italiana, formata da campioni e campionesse di tutto rispetto in tutte le discipline. Un Italia con ancora tanta voglia di sognare che proprio oggi è salita per ben due volte al primo posto in una disciplina atletica. A stupire, oltre il risultato, la reazione di Giambo davanti al successo di jACOB. LEGGI ... Leggi su chenews (Di domenica 1 agosto 2021)e Gianmarcohanno segnato la storia dell’atletica italiana, il video della vittoria nei 100 m sta facendo il giro del web: ecco cosa è successo. Le due medaglie d’oro più inaspettate diper quanto riguarda la delegazione italiana, formata da campioni e campionesse di tutto rispetto in tutte le discipline. Un Italia con ancora tanta voglia di sognare che proprio oggi è salita per ben due volte al primo posto in una disciplina atletica. A stupire, oltre il risultato, ladi Giambo davanti al successo di jACOB. LEGGI ...

Advertising

ItaliaTeam_it : PAZZESCOOOOOOOOOOOOO! 9.84!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Marcell Jacobs in finale nei 100 metri a #Tokyo2020! #ItaliaTeam… - Coninews : L’uomo più veloce del Mondo è italiano! L’uomo più veloce del Mondo è Marcell #Jacobs! ???????? #ItaliaTeam… - ItaliaTeam_it : Ma cosa hai fatto Marcell, cosa hai fatto. ???? #ItaliaTeam | #StuporMundi | @atleticaitalia | #Tokyo2020 | #Jacobs - itsalehere__ : RT @Ri_Ghetto: In 10 minuti si è scritta la storia olimpica dell'Italia: Gianmarco Tamberi ORO nel salto in alto e Marcell Jacobs ORO nei 1… - mattiaguaragna : RT @Eurosport_IT: TUTTO VERO: MARCELL JACOBS È CAMPIONE OLIMPICO NEI 100 METRI ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs | #ItaliaTeam | #Home… -