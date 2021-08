LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tita-Banti vincono la regata 11 e incrementano il vantaggio! Zennaro crede nella medaglia (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.26 Nel primo leg dei 470 maschili in testa i britannici Patience-Grube seguiti a 2? dagli statunitensi McNay-Hughes, poi Australia e Svezia. 6.23 Questa la classifica generale dei Nacra 17 al termine della regata 11: 1. Tita-Banti (Italia) 21, 2. Gimson-Burnet (Gran Bretagna) 31, 3. Kohlhoff-Stuhlemmer (Germania) 41, 4. Waterhouse-Darmanin (Australia) 46. 6.20 Nel primo leg dei 470 davanti le americane Barnes-Dallman Weiss. 6.17 Ruggero Tita e Carolina Banti guadagnano dunque un altro punto sull’equipaggio britannico portandosi a ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.26 Nel primo leg dei 470 maschili in testa i britannici Patience-Grube seguiti a 2? dagli statunitensi McNay-Hughes, poi Australia e Svezia. 6.23 Questa la classifica generale dei Nacra 17 al termine della11: 1.(Italia) 21, 2. Gimson-Burnet (Gran Bretagna) 31, 3. Kohlhoff-Stuhlemmer (Germania) 41, 4. Waterhouse-Darmanin (Australia) 46. 6.20 Nel primo leg dei 470 davanti le americane Barnes-Dallman Weiss. 6.17 Ruggeroe Carolinaguadagnano dunque un altro punto sull’equipaggio britannico portandosi a ...

