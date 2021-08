Il c t Cipressa alla Di Francisca | ' Voltafaccia disgustoso Ok le critiche | non gli insulti'

(Di domenica 1 agosto 2021) Amarezza per i risultati, dispiacere per quello che non è stato - il fioretto chiude co un argento di Daniele Garozzo e un quarto posto di Alice Volpi nell'individuale, più il bronzo delle fiorettiste ...

La Gazzetta dello Sport

'Chi vince festeggia e chi perde impara - scrive, c.t. del fioretto dal gennaio 2013 - . Non ho alcuna voglia di censurare le critiche che mi vengono mosse, purché esse siano costruttive e ...Andreaper la gestione fallimentare di un ex Dream Team (quello che fu della Vezzali), ... ma la riserva Giorgio Avola è statofine il migliore dei nostri. L'Italia ha condotto fino all'...Olimpiadi, il punto di Enrico Pirondini, l’Italia è affamata d’oro, sperava in 32 medaglie, è a 25 tra clamorosi flop e trionfi insperati ..."Non ho alcuna voglia di censurare le critiche che mi vengono mosse, purché esse siano costruttive e non si limitino a una violenza verbale inaudita e insulti pesanti e gratuiti che scaturiscono da od ...