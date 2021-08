F1 | Ungheria; subito caos e Leclerc fuori | gara sospesa

Advertising

RaiSport : ?? #GpUngheria: subito caos e #Leclerc fuori, gara sospesa #Bottas innesca una serie di contatti, il ferrarista ha… - Carlomrtz : RT @FormulaPassion: #F1 | Incidenti e confusione totale alla prima curva dell'#HungarianGP; pesantemente danneggiato Verstappen, salvo Hami… - FormulaPassion : #F1 | Incidenti e confusione totale alla prima curva dell'#HungarianGP; pesantemente danneggiato Verstappen, salvo… - Sport_Fair : Clamoroso incidente subito dopo la partenza dell'#HungarianGP La colpa è di #Bottas che va fuori insieme a #Leclerc… - paolocol1 : RT @Lanf040264: #Zan al #GiffoniFestival: 'Sull'#omofobia l'#Italia è indietro come #Ungheria e #Polonia'. #DdlZan_Subito_Legge #facciam… -

Ultime Notizie dalla rete : Ungheria subito

... la cui gara èfinita, così come quella di Bottas. In pista è entrata la Safety Car e poi la corsa è stata sospesa. Bottas, Leclerc, Perez e Stroll sono già fuori gara al Gp di, dopo ...Charles Leclerc esordisce con sarcasmo nel commentare la serie di incidenti che lo ha estromessodal Gp di, poi però non nasconde la sua rabbia per il caos innescato da Lance Stroll. "...ROMA, 01 AGO - "Era una bella partita di bowling in una domenica prima delle vacanze...Una merda...". Charles Leclerc esordisce con sarcasmo nel commentare la serie di incidenti che lo ha estromesso s ...ROMA, 01 AGO - Partenza bagnata dalla pioggia al Gp di Ungheria di Formula 1 e caos alla prima curva, con Bottas che ha urtato Norris dando il via a una serie di contatti a catena. Verstappen ha colpi ...