RSIsport : ?????? Soppresso il cavallo Jet Set, montato dallo svizzero Robin Godel. L'animale è stato addormentato in seguito all… - frvitykai : @indifferentee È solo il ricordo di un brutto incidente avvenuto a febbraio Pure io lool - lxilsi : @jl3niaw ha avuto un incidente brutto nella 24h di spa, è in ospedale ma non in pericolo di vita da quel che ho capito - daBitonto : Brutto incidente sulla sp231, alle porte di #Bitonto. Tre feriti. È accaduto pochi minuti fa: due le auto coinvolte… - chevitadimerdaa : bè non mi sento in colpa a sperare in qualcosa di brutto per kong l'alto magari un incidente mortale -

Ultime Notizie dalla rete : Brutto incidente Brutto incidente nella notte, auto con tre ragazzi a bordo finisce fuori strada La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, subito dopo l'una della notte appena trascorsa, è intervenuta a Fontanarosa, in contrada Ruvo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva fuori strada. A bordo della stessa tre ragazzi di cui due rimasti bloccati all'interno, e dopo averli liberati ...

Mondo del calcio a lutto: morto a 16 anni Noha Gesser, promessa dell'Ajax Un brutto incidente stradale è stato fatale per Noha Gesser, giovane promessa del calcio olandese. Il calciatore 16enne, stellina dell'Ajax, è morto dopo uno scontro violento con un taxi avvenuto la ...

Formula 1, GP Ungheria: l'incidente di Sainz nelle qualifiche con la Ferrari. FOTO Sky Sport Osakue: dall’aggressione che le ferì l’occhio, alla finale olimpica (con record italiano) La lanciatrice del disco torinese fu vittima di un'aggressione. Ha lanciato il disco a 63,66: «Mi sono detta: o mi rompo io o si rompe la gabbia» ...

Brutto incidente, soppresso il cavallo di Godel Brutte notizie da Tokyo per quanto riguarda l'equitazione. Impegnato nel cross del concorso completo dei Giochi, il cavallo Jet Set cavalcato dall'elvetico Robin Godel è stato vittima di un infortunio ...

