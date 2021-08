Attacco hacker alla Regione Lazio, salta il Centro elaborazione dati: in tilt il portale dei vaccini (Di domenica 1 agosto 2021) “È in corso un potente Attacco hacker al Ced (Centro elaborazione dati, ndr.) regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale.” Così, a metà mattina di oggi 1 agosto, l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio ha reso noto sui social un violento Attacco subito da parte di pirati informatici non identificati. “Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi – prosegue la nota su Twitter – Le vaccinazioni ... Leggi su velvetmag (Di domenica 1 agosto 2021) “È in corso un potenteal Ced (, ndr.) regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli delSalutee della rete vaccinale.” Così, a metà mattina di oggi 1 agosto, l’Unità di crisi Covid-19 dellaha reso noto sui social un violentosubito da parte di pirati informatici non identificati. “Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi – prosegue la nota su Twitter – Le vaccinazioni ...

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - Adnkronos : Attacco hacker al sito della Regione Lazio: disattivato anche portale per vaccinazioni. #covid - il_brigante07 : RT @BarillariDav: Covid, attacco hacker al Ced regionale 10.38 'E in corso un potente attacco hacker al Ced regionale. I sistemi sono tut… - Connessioni : Potrebbe essere partito dal coordinamento dei #novax l'attacco hacker al portale vaccini della Regione Lazio. Quest… -