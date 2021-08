Allegri vuole rivalutare Ramsey come fatto da Conte con Eriksen: da regista (Di domenica 1 agosto 2021) Ramsey potrebbe rimanere alla Juventus e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ma non come trequartista o da mezz’ala a centrocampo. Il nuovo ruolo del gallese potrebbe essere il…regista. Lo ha fatto capire Max Allegri nel corso dell’intervista ieri sera dopo il Trofeo Berlusconi a Mediaset. Parlando di mercato, il tecnico livornese ha parlato di Ramsey, dicendo: “Se Ramsey si convince a giocare davanti alla difesa può diventare importante perché lui è già molto bravo nella fase di interdizione, ha le geometrie e gli ho detto che lì si corre meno rispetto a quando gioca ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 agosto 2021)potrebbe rimanere alla Juventus e ritagliarsi un ruolo da protagonista. Ma nontrequartista o da mezz’ala a centrocampo. Il nuovo ruolo del gallese potrebbe essere il…. Lo hacapire Maxnel corso dell’intervista ieri sera dopo il Trofeo Berlusconi a Mediaset. Parlando di mercato, il tecnico livornese ha parlato di, dicendo: “Sesi convince a giocare davanti alla difesa può diventare importante perché lui è già molto bravo nella fase di interdizione, ha le geometrie e gli ho detto che lì si corre meno rispetto a quando gioca ...

Advertising

DanieleFoley76 : RT @La_Bianconera: 'Allegri si arrabbia per i passaggi indietro, vuole che la si giochi in avanti' [Balzarini da bordocampo]. Bella persona… - TOPTITANJUVE488 : @juventusfc Ha fatto tutta la carriera ..midesta da centrocampista mezzala comunque avanzato...ora per cercare di f… - Floras85866029 : @radiobianconera Lui li vede in campo e sa cosa vuole ; io preferisco pjanic , ieri Ramsey non mi è piaciuto affatt… - champagnerosss : RT @SandroSca: 'Massimiliano, oggi conferenza stampa, ma basta cavalli e calcio semplice! Ci vuole qualcosa di alternativo, che ti faccia p… - Cucciolina96251 : RT @MileTrecarichi: Secondo me #Pjanic arriva solo se esce #Ramsey. Se #Allegri vuole provare il gallese davanti la difesa, significa che l… -