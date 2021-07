Udinese ko anche col Lens: 4 - 1, non basta Samir (Di sabato 31 luglio 2021) Lens (FRANCIA) - Ancora una sconfitta per l' Udinese , battuta 4 - 1 al "Bollaert" dai padroni di casa del Lens. Subito ritmi alti in avvio e una grande occasione sprecata dai bianconeri, al 5', con ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021)(FRANCIA) - Ancora una sconfitta per l', battuta 4 - 1 al "Bollaert" dai padroni di casa del. Subito ritmi alti in avvio e una grande occasione sprecata dai bianconeri, al 5', con ...

Advertising

sportli26181512 : Udinese ko anche col Lens: 4-1, non basta Samir: Per i francesi a segno Wooh, Boura, Banza e David Pereira… - lup0solitari0 : @Udinese_1896 Parlate di 10 posto è poi vendereste anche Larsen e Molina per un buon prezzo.. Rispetto per i tifosi #Udinese - lup0solitari0 : @Udinese_1896 Partita ridicola sembra che il #Lens giochi contro una squadra dilettantistica #Udinese totalmente as… - giomacone : @Udinese_1896 È inutile avere tutti i dati gps e conoscere anche i battiti dei calciatori....se poi non si compra e… - lup0solitari0 : @Udinese_1896 Senza attacco, difesa inguardabile e adesso anche senza centrocampo. Capisco il business però non si… -