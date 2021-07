Traffico Roma del 31-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 luglio 2021) Luceverdenessun impedimento particolare sulla Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24-teramo e città sono possibili rallentamenti per diversi incidenti sul piazzale della Farnesina corrispondenza di via Antonino da San Giuliano ancora un incidente su via del Lago terrione uno in via XX Settembre in corrispondenza di Largo di Santa Susanna In pratica un incidente su Viale Angelico la testa di iabez verso il Vaticano sul piazzale Valerio Massimo altro incidente ancora sulla via Salaria in corrispondenza di via vallericca altro incidente su via di San Giovanni in Laterano all’altezza di via Dei querceti segnaliamo chiusa per via Nino ...