Tokyo 2020 sollevamento pesi, Pizzolato: “Contento per medaglia, la dedico ai nonni” (Di sabato 31 luglio 2021) “Sono Contento di questa medaglia, la porto a casa con tanta fatica”. Queste le prime parole di Antonino Pizzolato dopo la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi categoria -81 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Azzurro, sicuro della medaglia, nell’ultimo tentativo ha cercato l’assalto ai 210 kg, che sarebbe valso il record mondiale e la medaglia d’oro; un assalto sfumato di poco. “Ogni mia singola prestazione è una lotta al grammo, al chilo. È anche una lotta contro i giudici, secondo me i 203 kg non erano un’alzata ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “Sonodi questa, la porto a casa con tanta fatica”. Queste le prime parole di Antoninodopo ladi bronzo nelcategoria -81 kg alle Olimpiadi di. L’Azzurro, sicuro della, nell’ultimo tentativo ha cercato l’assalto ai 210 kg, che sarebbe valso il record mondiale e lad’oro; un assalto sfumato di poco. “Ogni mia singola prestazione è una lotta al grammo, al chilo. È anche una lotta contro i giudici, secondo me i 203 kg non erano un’alzata ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - Francy___W : RT @sportface2016: #GiochiOlimpici #BeachVolley #Tokyo2020 | #beachvolleyball maschile, definiti gli accoppiamenti degli ottavi: il tabel… - sportface2016 : #Tokyo2020, equitazione: #Italia quindicesima, Bordone al trentaseiesimo posto -