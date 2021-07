Tokyo 2020, Nespoli argento nel tiro con l’arco (Di sabato 31 luglio 2021) Mauro Nespoli ha vinto la medaglia d’argento nel tiro con l’arco alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurro è stato sconfitto in finale dal turco Mete Gazoz, che ha conquistato l’oro vincendo la sfida col punteggio di 6-4 (26-29, 28-28, 27-26, 29-29, 29-26). Per il 33enne di Voghera arriverà comunque la prima medaglia individuale in carriera ai Giochi olimpici dopo l’oro di Londra 2012 e l’argento di Pechino 2008 a squadre. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 31 luglio 2021) Mauroha vinto la medaglia d’nelconalle Olimpiadi di. L’azzurro è stato sconfitto in finale dal turco Mete Gazoz, che ha conquistato l’oro vincendo la sfida col punteggio di 6-4 (26-29, 28-28, 27-26, 29-29, 29-26). Per il 33enne di Voghera arriverà comunque la prima medaglia individuale in carriera ai Giochi olimpici dopo l’oro di Londra 2012 e l’di Pechino 2008 a squadre. L'articolo proviene da Italia Sera.

