Tokyo 2020, basket. Sacchetti: “Non solo attacco, abbiamo vinto soprattutto grazie alla difesa” (Di sabato 31 luglio 2021) “E’ stata una partita con alti e bassi. Siamo stati bravi a recuperare a inizio 4° quarto, anche grazie all’intensità dei giocatori della panchina. abbiamo tolto ai nostri avversari cose facili dopo che avevano fatto canestri difficili, anche quando erano marcati. Non abbiamo tirato bene da tre punti perché loro sono aggressivi, ci stavano sempre addosso e non c’era spazio per fare tiri puliti. L’abbiamo vinta non solo per l’attacco ma anche per la difesa. Oggi è stata davvero importante“. Queste le parole di Meo Sacchetti, ct ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) “E’ stata una partita con alti e bassi. Siamo stati bravi a recuperare a inizio 4° quarto, ancheall’intensità dei giocatori della panchina.tolto ai nostri avversari cose facili dopo che avevano fatto canestri difficili, anche quando erano marcati. Nontirato bene da tre punti perché loro sono aggressivi, ci stavano sempre addosso e non c’era spazio per fare tiri puliti. L’vinta nonper l’ma anche per la. Oggi è stata davvero importante“. Queste le parole di Meo, ct ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - MariaAlessia : RT @pier_iob: Che meraviglia! Giappone, terreni agricoli come opere d'arte: l'incredibile omaggio dei contadini a Tokyo 2020 - springsteen1949 : [News]Jessica, la figlia di Bruce Springsteen, in gara alle Olimpiadi -