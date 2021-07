Tokyo 2020, atletica: semifinali 100 metri con Jacobs e Tortu oggi in tv, orario, canale e diretta streaming (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs e Filippo Tortu protagonisti nelle semifinali dei 100 metri maschili a Tokyo 2020. I due azzurri torneranno in pista domenica 1 agosto con l’obiettivo di staccare il pass per la finalissima. Tortu, ripescato con il secondo miglior tempo, sarà in corsia 2 nella semifinale delle 12.23 italiane, mentre Jacobs, fresco di nuovo record italiano in 9?94, scatterà dalla corsia 5 a partire dalle 12.32. Sarà possibile seguire le gare integralmente in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, mentre RaiDue ha ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Marcelle Filippoprotagonisti nelledei 100maschili a. I due azzurri torneranno in pista domenica 1 agosto con l’obiettivo di staccare il pass per la finalissima., ripescato con il secondo miglior tempo, sarà in corsia 2 nella semifinale delle 12.23 italiane, mentre, fresco di nuovo record italiano in 9?94, scatterà dalla corsia 5 a partire dalle 12.32. Sarà possibile seguire le gare integralmente insu Eurosport Player e Discovery+, mentre RaiDue ha ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - infoitsport : Tokyo 2020, programma Olimpiadi 1 agosto: orari batterie e finali, medaglie in palio, guida Eurosport e RAI - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020 programmazione e gare di domenica 1 agosto 2021 -