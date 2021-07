Terribile incidente a Monreale, 6 feriti tra cui due bambini (Di sabato 31 luglio 2021) Pauroso incidente questa notte a Monreale dove un’auto si è ribaltata in pieno centro città. Sono sei i feriti, tra cui due bambini. Attorno alle 4 di notte, un’auto, guidata da un giovane, si è schiantata contro un’Alfa 147 in via Palermo, la strada che conduce in piazza Vittorio Emanuele. Sulla Fiat c’erano due ragazzi, sull’Alfa una famiglia composta da due coniugi e due bambini. Lo schianto è stato violentissimo. La Fiat 500 ha finito la propria corsa ribaltandosi e incastrandosi tra una palazzina e l’auto con cui si è scontrata. Subito dopo lo scontro sono scattati i soccorsi. Tutte le persone ... Leggi su monrealelive (Di sabato 31 luglio 2021) Paurosoquesta notte adove un’auto si è ribaltata in pieno centro città. Sono sei i, tra cui due. Attorno alle 4 di notte, un’auto, guidata da un giovane, si è schiantata contro un’Alfa 147 in via Palermo, la strada che conduce in piazza Vittorio Emanuele. Sulla Fiat c’erano due ragazzi, sull’Alfa una famiglia composta da due coniugi e due. Lo schianto è stato violentissimo. La Fiat 500 ha finito la propria corsa ribaltandosi e incastrandosi tra una palazzina e l’auto con cui si è scontrata. Subito dopo lo scontro sono scattati i soccorsi. Tutte le persone ...

Advertising

infoitinterno : Terribile incidente a Monreale, 6 feriti tra cui due bambini - monrealeatoday : Terribile incidente a Monreale, 6 feriti tra cui due bambini - Inviaggiatore : Intanto, dopo il terribile incidente di stamane nella #BMXRacing , l’americano Connor Field è «sveglio e in attesa… - CorriereRomagna : Automobilismo, sollievo per Iaquinta dopo il terribile incidente di Imola - - larenait : Terribile incidente ieri in provincia di Vicenza -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Pauroso incidente con la Bmx Campione di Rio all'ospedale L'americano Connor Fields, uno dei favoriti per le medaglie nel ciclismo Bmx, oro olimpico a Rio 2016, è stato portato fuori dal percorso in barella dopo una terribile caduta durante una semifinale. Dopo la partenza ha perso il contatto con la propria bicicletta, venendo travolto da un altro atleta. La gara è stata interrotta e l'atleta è stato poi ...

Terribile schianto sulla Flaminia, gravissimo motociclista soccorso dall'eliambulanza FANO - Una botta terribile, ieri pomeriggio intorno alle 18.20 sulla strada Flaminia a Rosciano di Fano: la sua ...per effettuare i rilievi di legge e per governare il traffico nella zona dell'incidente.

Automobilismo, sollievo per Iaquinta dopo il terribile incidente di Imola Corriere Romagna Terribile incidente a Monreale, 6 feriti tra cui due bambini Sulla Fiat c’erano due ragazzi, sull’Alfa una famiglia composta da due coniugi e due bambini. Sono sei i feriti, tra cui due bambini. Trasportati in ospedale anche i due giovani a bordo della Fiat 500 ...

Pauroso incidente con la Bmx Campione di Rio all’ospedale L’americano Connor Fields, uno dei favoriti per le medaglie nel ciclismo Bmx, oro olimpico a Rio 2016, è stato portato fuori dal percorso in barella dopo una terribile caduta durante una semifinale. D ...

L'americano Connor Fields, uno dei favoriti per le medaglie nel ciclismo Bmx, oro olimpico a Rio 2016, è stato portato fuori dal percorso in barella dopo unacaduta durante una semifinale. Dopo la partenza ha perso il contatto con la propria bicicletta, venendo travolto da un altro atleta. La gara è stata interrotta e l'atleta è stato poi ...FANO - Una botta, ieri pomeriggio intorno alle 18.20 sulla strada Flaminia a Rosciano di Fano: la sua ...per effettuare i rilievi di legge e per governare il traffico nella zona dell'Sulla Fiat c’erano due ragazzi, sull’Alfa una famiglia composta da due coniugi e due bambini. Sono sei i feriti, tra cui due bambini. Trasportati in ospedale anche i due giovani a bordo della Fiat 500 ...L’americano Connor Fields, uno dei favoriti per le medaglie nel ciclismo Bmx, oro olimpico a Rio 2016, è stato portato fuori dal percorso in barella dopo una terribile caduta durante una semifinale. D ...