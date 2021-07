Studente carbonizzato a Pisa | “Subito avviate le indagini genetiche”

(Di sabato 31 luglio 2021), in una nota la Procura della Repubblica spiega come si sono svolte leIl corpo di Francesco Pantaleo,siciliano a, è stato ritrovatodomenica scorsa nella campagne di San Giuliano Terme ma solo ieri è arrivata la conferma che si trattava di lui, dopo le analisi del caso. Il procuratore Alessandro Crini ha dichiarato che fin dalehanno ipotizzato che i resti ritrovati appartenessero al corpo del giovane vista l’altezza e altri elementi. Lo ...

... cos'è successo a Francesco Pantaleo? Denise Pipitone, Maria Angioni a processo/ "Fiume in piena in tv, silenzio con i pm?" FRANCESCO PANTALEO,SCOMPARSO A PISA TROVATOFino all'...... louniversitario 23enne di Marsala (Trapani), scomparso da Pisa il 24 luglio, il cui corpoè stato ritrovato nel tardo pomeriggio di domenica 25 luglio nelle campagne di San ...Il corpo di Francesco Pantaleo, studente siciliano a Pisa, è stato ritrovato carbonizzato domenica scorsa nella campagne di San Giuliano Terme ma solo ieri è arrivata la conferma che si trattava di ...Sono in corso le indagini sulla morte di Francesco Pantaleo, lo studente universitario di 23 anni scomparso a Pisa il 24 luglio. Il 30 luglio gli esami di ...