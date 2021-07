Olimpiadi | Tiro con l' arco | medaglia d' argento per Mauro Nespoli

(Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (Giappone) -d'per, che esce sconfitto in una finale equilibratissima contro Gazoz. L'atleta 33enne di Voghera dell'aeronautica militare non è riuscito a superare ...

Advertising

ItaliaTeam_it : BRONZOOOOOOO!!! NELLA STORIAAAAAAAAAAAAAA! ???? Prima medaglia alle Olimpiadi per il tiro con l'arco #ItaliaTeam in… - matteosalvinimi : Straordinaria Lucilla Boari, mantovana di 24 anni, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, storica medaglia… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - LuisaRagni : RT @Deputatipd: Lucilla Boari è la prima italiana a vincere una medaglia individuale nel tiro con l’arco nella storia delle Olimpiadi. Cong… - StrattaErmanno : RT @azzurridigloria: ??OLIMPIADI TOKYO 2020, TIRO CON L'ARCO?? Si conclude con una sconfitta e con l'argento il grande percorso di Mauro #Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tiro

Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 31 luglio 2021Sfuma la medaglia d'oro per Mauro Nespoli nel torneo di singolare dicon l'arco alledi Tokyo 2020. L'azzurro è stato sconfitto in finale dal sorprendente turco Mete Gazoz per 6 - 4. Medaglia d'oro alla Turchia, quindi, argento all'Italia. Medaglia di ...Un magnifico Mauro Nespoli ha lottato fino all’ultimo tiro in una sequenza senza tregua contro il turco Mete Gazoz uscendo sconfitto dal confronto finale ma senza dubbio a testa alta.Un’altra notte piena di atleti italiani in gara e a caccia di podio, con l’ormai consueto bilancio dolceamaro che ha accompagnato la nostra spedizione piena di medaglie, ma spesso a pochissimo da ori ...