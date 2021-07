Mainz-Genoa oggi in tv: data, orario e diretta streaming amichevole 2021 (Di sabato 31 luglio 2021) Grande attesa per l’amichevole del Genoa di Ballardini che scenderà in campo alle 17:30 di sabato 31 luglio contro il Mainz, formazione tedesca militante in Bundesliga. La partita potrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Sky Sport Football o in streaming sulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) Grande attesa per l’deldi Ballardini che scenderà in campo alle 17:30 di sabato 31 luglio contro il, formazione tedesca militante in Bundesliga. La partita potrà essere seguita intv esclusiva su Sky Sport Football o insulla piattaforma Sky Go mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, a partire dal primo minuto di gioco. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SportFace.

