Jacobs fa 9?94 nei 100 metri, nuovo record italiano (Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – nuovo record italiano di Marcell Jacobs nei 100 metri piani con 9?94. Lo ha stabilito nella terza batteria di qualificazione dei 100 metri olimpici a Tokyo: l’azzurro del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha anche staccato il biglietto per le semifinali. “Il record? Non me l’aspettavo tanto perchè sono partito bene ma non con le solite frequenze e pensavo di non star correndo fortissimo. Nel finale ero avanti e ha anche controllato” le sue parole. “L’importante era qualificarsi – ha aggiunto l’azzurro – ora voglio arrivare in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –di Marcellnei 100piani con 9?94. Lo ha stabilito nella terza batteria di qualificazione dei 100olimpici a Tokyo: l’azzurro del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato ha anche staccato il biglietto per le semifinali. “Il? Non me l’aspettavo tanto perchè sono partito bene ma non con le solite frequenze e pensavo di non star correndo fortissimo. Nel finale ero avanti e ha anche controllato” le sue parole. “L’importante era qualificarsi – ha aggiunto l’azzurro – ora voglio arrivare in ...

Coninews : JACOBS SPAZIALE ??? A #Tokyo2020 con 9.94 Marcell #Jacobs migliora il record italiano dei 100 metri! ????… - Eurosport_IT : ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????? Record italiano, batteria vinta e semifinale dei 100m con 9'94! SPAZIALEEEEEE!… - FBiasin : #Jacobs è un fulmine in batteria! 9”94 e record italiano! #Tokyo2020 #olympics - SvSport1 : Tokyo2020. Marcell Jacobs manda subito in archivio il record di Savona, il 9.94 in batteria vale il primato italian… - 16RomAmoR : RT @Eurosport_IT: I NOSTRI DUE AZZURRI IN SEMIFINALE DEI 100m ??? Jacobs accede col 2° tempo (9'94) mentre Tortu è 2° dei ripescati con 10'… -