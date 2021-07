(Di sabato 31 luglio 2021) . La sua medaglia di bronzo è la numero 600 nella storia dell’Italia nelle Olimpiadi estiveGettyImagesNon ce l’ha fattaad inseguire fino in fondo il suo sogno olimpico. La suaentrerà comunque nella storia. La sua medaglia di bronzo infatti è la prima nella storia della boxe femminile italiana alle Olimpiadi. Nel torneo dei pesi piuma, fino a 57 kg, la sua avventura si ferma alle semifinali, ma è da considerarsi, a tutti gli effetti, un dolce stop. La ventitreeene campana si è arrestata soltanto dinanzi alla campionessa del mondo, la filippina Nesthy Petecio. ...

TOKYO (GIAPPONE) " Medaglia di bronzo pernel torneo di pugilato, categoria 54 - 57 kg. In semifinale l'azzurra è stata sconfitta 4 - 1 ai punti dalla filippina Neshty Petecio. "Questa medaglia ha un grande significato, è ...Medaglia di bronzo pernel torneo di pugilato, categoria 54 - 57 kg. In semifinale l'azzurra è stata sconfitta 4 - 1 ai punti dalla filippina Neshty Petecio, ma ha comunque centrato il ...Irma Testa: Una sconfitta che equivale ad una vittoria. La medaglia di bronzo è la numero 600 nella storia dell'Italia nelle Olimpiadi estive ...'The butterfly' a Rio 2016 è stata la prima boxeuse azzurra a partecipare a un'Olimpiade; ora ha conquistato il bronzo. Plauso corale da Federpugilato e Polizia di Stato: la napoletana fa parte della ...