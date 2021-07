(Di sabato 31 luglio 2021)ci avrebbecon la Persia se fosseNelle ultime oreha dedicato parte del so tempo libero per rispondere ad alcune domande che i follower gli hanno posto con l’apposito box su Instagram. A quel punto, uno dei suoi sostenitori senza giri di parole ha chiesto all’ex naufrago L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Ignazio Moser clamorosa decisione: tutti di stucco impressionante! - #Ignazio #Moser #clamorosa #decisione: - infoitcultura : Ignazio Moser diventa biondo platino - Cosmopolitan_IT : Ignazio Moser biondissimo a Ibiza ci piaceee @IgnazioMoser #IgnazioMoser - zazoomblog : Ignazio Moser allarma Cecilia: “Fossi stato single all’Isola? Ci avrei provato con lei…” - #Ignazio #Moser… - infoitcultura : Ignazio Moser diventa biondo platino. Critiche per il suo cambio look -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Vanity Fair Italia

La sorella minore di Belen, da poco divenuta zia bis, sta progettando il suo futuro assieme al compagno, con cui è fidanzata da oltre quattro anni. Come recentemente svelato mediante un ...Il primo incontro con Cecilia A pochi giorni dalla nascita di Luna Marì anche Cecilia Rodriguez - in compagnia del fidanzato- si era recata sull'Isola di Albarella per far visita alla ...Ignazio Moser, clamorosa decisione: tutti di stucco, impressionante; gli scatti dell'ex concorrente de L'Isola dei Famosi vi stupiranno.La coppia formata da Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e Ignazio Moser, continua a conquistare le copertine gossip. Ma, a quanto pare, ...