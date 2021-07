Halo Infinite, le nostre impressioni sulla beta tecnica! – Provato – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 31 luglio 2021) Se tecnicamente c’è ancora molto da fare, il gameplay della beta di Halo Infinite ci ha riportato subito ai migliori capitoli della serie.. Dopo l’episodio originale del 2001, Halo Infinite rappresenta forse il capitolo più importante della serie. Il primo ha lasciato un segno perché ha dato vita ad ambientazione e gameplay, e lo ha fatto tanto bene che ai successivi bastavano piccole reinvenzioni per avere successo, visto che il brand era al suo apice e il pubblico ne voleva sempre di più. L’impegno di Bungie e un marketing aggressivo hanno poi fatto da ulteriore propulsore (ricordate l’ARG chiamato I … ... Leggi su helpmetech (Di sabato 31 luglio 2021) Se tecnicamente c’è ancora molto da fare, il gameplay delladici ha riportato subito ai migliori capitoli della serie.. Dopo l’episodio originale del 2001,rappresenta forse il capitolo più importante della serie. Il primo ha lasciato un segno perché ha dato vita ad ambientazione e gameplay, e lo ha fatto tanto bene che ai successivi bastavano piccole reinvenzioni per avere successo, visto che il brand era al suo apice e il pubblico ne voleva sempre di più. L’impegno di Bungie e un marketing aggressivo hanno poi fatto da ulteriore propulsore (ricordate l’ARG chiamato I … ...

