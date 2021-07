Gaetano Curreri vaccinato? Sui social è già guerra con i No Vax

Leggi su chenews

(Di sabato 31 luglio 2021), noto cantante degli Stadio, ha avuto un malore durante il suo ultimo concerto: suiè giàcon i No Vax., Fonte foto: GettyImages, noto e famoso frontman degli Stadio, durante l’ultimo concerto a San Benedetto del Tronto ha avuto un malore: suiè giàcon i No Vax. Come sicuramente già sapranno i tantissimi fan del cantante, il concerto è stato immediatamente fermato e sul palco sono intervenuti i sanitari del 118 per aiutare il ...