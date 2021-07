F1, risultati FP3 GP Ungheria: Hamilton precede Verstappen, ottimi riscontri dalla Ferrari (Di sabato 31 luglio 2021) Lewis Hamilton conquista il miglior tempo al termine delle prove libere 3 del Gran Premio d’Ungheria, undicesima prova del Mondiale F1 2021. Il portacolori di Mercedes firma il best lap della mattinata con il crono di 1.16.826. L’olandese Max Verstappen (Red Bull) insegue il sette volte campione del mondo con 88 millesimi di ritardo. Terzo posto per il finnico Valtteri Bottas (Mercedes) che potrebbe inserirsi nella lotta per la pole-position tra i due protagonisti di questo campionato. Ottima prestazione da parte delle Ferrari che sono al momento la terza forza dello schieramento. Quarto crono per lo spagnolo Carlos Sainz ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Lewisconquista il miglior tempo al termine delle prove libere 3 del Gran Premio d’, undicesima prova del Mondiale F1 2021. Il portacolori di Mercedes firma il best lap della mattinata con il crono di 1.16.826. L’olandese Max(Red Bull) insegue il sette volte campione del mondo con 88 millesimi di ritardo. Terzo posto per il finnico Valtteri Bottas (Mercedes) che potrebbe inserirsi nella lotta per la pole-position tra i due protagonisti di questo campionato. Ottima prestazione da parte delleche sono al momento la terza forza dello schieramento. Quarto crono per lo spagnolo Carlos Sainz ...

