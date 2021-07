Emilio Fede e Paolo Brosio? La più impensabile delle reunion: faccia a faccia dopo le risse al Tg4, ecco dove e quando (Di sabato 31 luglio 2021) Emilio Fede e Paolo Brosio, protagonisti dell'informazione televisiva all'inizio e per tutto il periodo di Tangentopoli, sono di scena stasera, bvenerdì 30 luglio a Viareggio per la manifestazione "Gli Incontri del Principe", un "salotto" che per tutta l'estate propone ospiti di spicco. Fede è il "papà televisivo" di Brosio, il direttore dei Tg Mediaset che credette in quel cronista "sempre sulla notizia" e che inviò al Palazzo di Giustizia di Milano "quando scoppiò lo scandalo che all'inizio degli anni novanta ha cambiato la politica e l'intera Italia", ricorda il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021), protagonisti dell'informazione televisiva all'inizio e per tutto il periodo di Tangentopoli, sono di scena stasera, bvenerdì 30 luglio a Viareggio per la manifestazione "Gli Incontri del Principe", un "salotto" che per tutta l'estate propone ospiti di spicco.è il "papà televisivo" di, il direttore dei Tg Mediaset che credette in quel cronista "sempre sulla notizia" e che inviò al Palazzo di Giustizia di Milano "scoppiò lo scandalo che all'inizio degli anni novanta ha cambiato la politica e l'intera Italia", ricorda il ...

Advertising

davidefaraone : La prima pagina del Fatto oggi. Emilio Fede in confronto era un dilettante. - roberto83784457 : @LegaSalvini Manca, Emilio Fede , Paolo Liguri e possiamo smontare la baracca... - GiorgioLanfredi : RT @neuroniliberi: Renziani, leghisti, calendiani e berlusconiani dispiaciuti per i processi mafiosi che non vedranno improcedibilità? Erav… - attiniadimare : RT @pierpaolofarina: Mi è capitato un articolo online di Repubblica a pagamento sulla riforma della #giustizia, l'incipit era 'Santa Marta… - vivinbaro : RT @davidefaraone: La prima pagina del Fatto oggi. Emilio Fede in confronto era un dilettante. -