Da Youtuber a Star Wars, quando il talento ti porta in "galassie molto lontane" (Di sabato 31 luglio 2021) Un artista di YouTube ha così impressionato l'azienda produttrice del franchise di Star Wars con le sue modifiche "deepfake" del loro lavoro che hanno dato loro un lavoro. L'artista, che usa l'alias online Shamook, è stato assunto da ILM (Industrial Light and Magic), la divisione effetti di LucasFilm, all'inizio di quest'anno. LucasFilm LTD (Adobe Stock)Uno dei video di Shamook ha cambiato il modo in cui il personaggio di Luke Skywalker, interpretato da Mark Hamill, è apparso nel finale della seconda stagione di The Mandalorian. Molti fan di Star Wars hanno ritenuto che il lavoro di Shamook fosse un miglioramento rispetto ...

