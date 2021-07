C’era una volta il West. Salvini a Letta: «Fai da palo a Conte». La replica: «Parli da pistolero» (Di sabato 31 luglio 2021) Più che la maledizione del Papeete, è l’ansia di non perdere contatto con i leghisti draghiani ad aver forzato la lingua di Matteo Salvini fino a fargli dire che «Conte odia Draghi e Letta gli fa da palo». Parole che ancora risentono della trattativa sulla riformetta della giustizia, dove anche i sassi hanno capito (Travaglio lo ha persino scritto) che il Pd è stato complice del M5S. E non solo per ragioni legate all’alleanza, ma anche perché entrambi si Contendono il ruolo di referente del partito delle Procure. Sia come sia, Letta il riferimento al «palo» non l’ha preso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) Più che la maledizione del Papeete, è l’ansia di non perdere contatto con i leghisti draghiani ad aver forzato la lingua di Matteofino a fargli dire che «odia Draghi egli fa da». Parole che ancora risentono della trattativa sulla riformetta della giustizia, dove anche i sassi hanno capito (Travaglio lo ha persino scritto) che il Pd è stato complice del M5S. E non solo per ragioni legate all’alleanza, ma anche perché entrambi sindono il ruolo di referente del partito delle Procure. Sia come sia,il riferimento al «» non l’ha preso ...

SusannaCeccardi : ???????? ???????????????? ?? C'è un concetto importantissimo che la sinistra ignora o finge di ignorare. La casa popolare era…

