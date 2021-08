Bayern Monaco – Napoli 0-3 Ottima vittoria degli azzurri

(Di sabato 31 luglio 2021)0-3. Nonostante le tante assenze nel, glisconfiggono nettamente il. Spalletti si affida a Osimhen, Politano e Zielinski per battere la concorrenza dei bavaresi. Ed è proprio il calciatore nigeriano a trascinare glicon una doppietta. Il terzo gol è di Machach Per ilarrivano le amichevoli impegnative e, pur considerando che i club italiani ed europei sono ancora in una fase di preparazione estiva, incontrare ildiè un test ...

Accostato a Inter e Juventus, Colentin Tolisso resterà al Bayern Monaco. Lo ha detto ieri dopo la partita col Napoli l'allenatore Julian Nagelsmann: 'Al momento è in Francia, sarò felice quando tornerà. Tutti qui conoscono la situazione contrattuale, non ... Qualcosa non va. Non solo in campo. Il precampionato del Bayern Monaco, al netto delle tante assenze, non è stato convincente. Prima della sconfitta di sabato contro il Napoli (prima gara nella quale, almeno nel primo tempo, erano a disposizione i titolari) ... Kostas Manolas, centrale del Napoli, autore di una buona prestazione contro il Bayern Monaco, ha risposto su Instagram ad un tifoso azzurro.