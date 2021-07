X Factor UK chiude dopo 17 anni? Simon Cowell verso un nuovo show (Di venerdì 30 luglio 2021) Tra i talent di maggior successo della storia del piccolo schermo, X Factor sarebbe arrivato a una svolta storica. Mentre in Italia, infatti, il programma si accinge ad un rinnovo completo, che vede al timone per la prima volta un altro conduttore all’infuori di Alessandro Cattelan, ovvero Ludovico Tersigni, pare che nel Regno Unito sia pronto a chiudere i battenti. dopo 17 anni di storia e 15 stagioni, infatti, il talent musicale per eccellenza si avvia alla conclusione. Il programma, nato dalla mente di Simon Cowell, non sarà presente nel palinsesto televisivo di ITV. Il celebre ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 luglio 2021) Tra i talent di maggior successo della storia del piccolo schermo, Xsarebbe arrivato a una svolta storica. Mentre in Italia, infatti, il programma si accinge ad un rinnovo completo, che vede al timone per la prima volta un altro conduttore all’infuori di Alessandro Cattelan, ovvero Ludovico Tersigni, pare che nel Regno Unito sia pronto are i battenti.17di storia e 15 stagioni, infatti, il talent musicale per eccellenza si avvia alla conclusione. Il programma, nato dalla mente di, non sarà presente nel palinsesto televisivo di ITV. Il celebre ...

Advertising

VanityFairIt : Mentre l’Italia darà il via il 16 settembre alla quindicesima edizione, in Gran Bretagna X Factor si prepara a un a… - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: DOPO 17 ANNI X FACTOR UK CHIUDE I BATTENTI. LA PROSSIMA IMPRESA DI SIMON COWELL SARA' UN QUIZ... - _DAGOSPIA_ : DOPO 17 ANNI X FACTOR UK CHIUDE I BATTENTI. LA PROSSIMA IMPRESA DI SIMON COWELL SARA' UN QUIZ...… - VanityFairIt : Mentre l’Italia darà il via il 16 settembre alla quindicesima edizione, in Gran Bretagna X Factor si prepara a un a… - RADIOBRUNO1 : X Factor: dopo 17 anni chiude i battenti in Inghilterra #XFactor #SimonCowell #RadioBruno -