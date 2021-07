Viaggi all'estero: green pass, tamponi, Plf, cosa serve in Europa (dalla Grecia a Malta e Spagna) (Di venerdì 30 luglio 2021) green pass, certificati vaccinali, documenti da compilare, tamponi e quarantene. La seconda estate di pandemia, con contagi in pericoloso aumento e i timori di una quarta ondata da contenere,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 luglio 2021), certificati vaccinali, documenti da compilare,e quarantene. La seconda estate di pandemia, con contagi in pericoloso aumento e i timori di una quarta ondata da contenere,...

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi all Imprese in Europa, fiducia a livelli record: l'industria traina la ripresa ... innanzitutto, le industrie lavorano al massimo della capacità e sembrano allontanarsi i problemi legati all'approvvigionamento di materie prime; le famiglie sono tornate a spendere anche in viaggi e ...

Salute, master della Regione in Senologia per 22 giovani medici Salute, master della Regione in Senologia per 22 giovani medici Puntare all'alta formazione per potenziare la rete oncologica regionale e ridurre drasticamente i viaggi della speranza. È l'obiettivo perseguito dal governo Musumeci attraverso il master biennale in ...

Green pass & Co: tutte le regole per viaggiare in Italia e all estero Traveller Italia Tutta la forza delle immagini Dal 2 al 13 agosto gratis all’interno del quotidiano quattro pagine da conservare in collaborazione con Nikon School Italia. E le firme del giornale raccontano i grandi dello scatto ...

Spagna e Portogallo, alla scoperta di due mondi nella stessa penisola Un paese baciato dal sole, l’altro accarezzato dalle brezze dell’oceano, terre sconfinate tra Atlantico e Mediterraneo, così diverse ma entrambe seducenti e bellissime. La Spagna, patria della “movida ...

