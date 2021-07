Uri in lutto | Franco Panzalis e la moglie Maria Giuseppa Nurchis morti in un incidente a Mamoiada

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 30 luglio 2021) È gravissimo il bilancio dell’avvenuto venerdì alungo la 389 in prossimità del bivio per Orani. Nell’impatto frontale tra una Volkswagen Passat e una Golf è morto sul colpo, 54 anni. Dopo il ricovero in ospedale è morta anche la, anche lei di 54 anni. I due erano a bordo della Passat. Versa in gravi condizioni il figlio della coppia di 17 anni e la fidanzatina coetanea del ragazzo, come pure il Carabiniere, residente a Fonni, che viaggiava da solo nella Golf. La notizia ha destato ...