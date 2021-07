“Una brutta notizia”. Federica Panicucci e Marco Bacini: arriva la conferma. Fan delusi: “Ma come, Fede…” (Di venerdì 30 luglio 2021) Non c’è pace per Federica Panicucci, la bella conduttrice di Mattino 5 è alle prese con un vero grattacapo. come ricorderete, da tempo si parla di matrimonio tra la padrona di casa di Mattino 5 e l’imprenditore Marco Bacini, ma ora la brutta notizia. Il settimanale Diva e Donna ha scritto che nel 2021 la conduttrice Mediaset non indosserà l’abito bianco. Nessuna crisi o allontanamento tra Federica Panicucci e Marco Bacini: il Covid ha semplicemente fatto slittare ogni piano. I promessi sposi avevano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Non c’è pace per, la bella conduttrice di Mattino 5 è alle prese con un vero grattacapo.ricorderete, da tempo si parla di matrimonio tra la padrona di casa di Mattino 5 e l’imprenditore, ma ora la. Il settimanale Diva e Donna ha scritto che nel 2021 la conduttrice Mediaset non indosserà l’abito bianco. Nessuna crisi o allontanamento tra: il Covid ha semplicemente fatto slittare ogni piano. I promessi sposi avevano ...

Advertising

FBiasin : La mononucleosi è una brutta bestia: ti mancano le forze, ti passa la voglia, ti stanchi in un secondo. E la cura?… - radioila : RT @Giuliaesaurita: Mai vista così una più brutta programmazione delle Olimpiadi come quella della Rai per Tokyo 2020 #giochiolimpici - pradamate : Ah ok quindi happier than ever è una brutta versione di I know the end - Rivadox63 : RT @radiolaquila1: Pezzopane (Pd): diamo esempio, green pass per accesso in Parlamento ROMA - “Oggi in Aula alla Camera abbiamo assistito a… - brongosalvatore : RT @NFratoianni: Incredibili le intimidazioni dei legali #Eni ai giornalisti @DomaniGiornale . Il governo avvisi i vertici @eni che in Ital… -