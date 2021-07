Tokyo 2020 è l’Olimpiade delle cause sociali e dei diritti (Di venerdì 30 luglio 2021) Dalle pallavoliste turche accusate in patria di essere «poco caste» alla richiesta di asilo politico del portiere del Myanmar; dalla fuga del pesista ugandese ai campioni Lgbt: in Giappone gli sportivi prendono posizione Leggi su lastampa (Di venerdì 30 luglio 2021) Dalle pallavoliste turche accusate in patria di essere «poco caste» alla richiesta di asilo politico del portiere del Myanmar; dalla fuga del pesista ugandese ai campioni Lgbt: in Giappone gli sportivi prendono posizione

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - Marilenapas : RT @repubblica: Judo, un tatami di pace: lo storico abbraccio tra l'atleta saudita e israeliana - sportmediaset : Tokyo 2020, atletica: a #Crippa non basta il primato stagionale nei 10mila metri. #SportMediaset -