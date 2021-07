Si chiude SAFest. Edizione indimenticabile

(Di venerdì 30 luglio 2021) Si conclude una “Unforgettable”di, il Summer Academy Festival promosso dalla Civica Accademia che ha incantato il pubblico che in un convinto crescendo ha popolato gli spazi dell’Arena Nico Pepe in largo Ospedale Vecchio a Udine, dove giovani attori e attrici, danzatori e danzatrici, musicisti e coristi hanno trovato lo spazio per esprimersi. “Dove il Corpo può spaziare” è il coinvolgente titolo dell’2021 diche accanto agli eventi (20 serate 24 spettacoli presentati una performance urbana e due Atelier internazionali) ha inglobato l’numero tredici del ...

Ultime Notizie dalla rete : chiude SAFest

Il Friuli

... La dimensione internazionale diè assicurata dallo spettacolo Dance! The Nelken Line by ... e dalla drammaturgia originale The Diabolik Comedy - La commedia diabolica, chela rassegna il ...... La dimensione internazionale diè assicurata dallo spettacolo Dance! The Nelken Line by ... e dalla drammaturgia originale The Diabolik Comedy - La commedia diabolica, chela rassegna il ...Si conclude una “Unforgettable” edizione di SAFest, il Summer Academy Festival promosso dalla Civica Accademia che ha incantato il ...