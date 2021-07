Quanto costa fare un tampone rapido? Ecco i prezzi (assurdi) regione per regione (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug – Quanto costa fare un tampone rapido in Italia? Non poco e adesso può diventare un problema per molte famiglie, soprattutto con l’entrata in vigore del green pass il 6 agosto, proprio durante le vacanze estive. D’altronde senza il certificato verde un cittadino si vedrà costretto a sottoporsi al test rapido o molecolare per cenare in un locale al chiuso, partecipare a un evento, vedere un film al cinema etc. prezzi calmierati? Forse, ma niente tamponi gratuiti “Il commissario Figliuolo sta predisponendo un provvedimento, sul prezzo calmierato dei tamponi: si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug –unin Italia? Non poco e adesso può diventare un problema per molte famiglie, soprattutto con l’entrata in vigore del green pass il 6 agosto, proprio durante le vacanze estive. D’altronde senza il certificato verde un cittadino si vedrà costretto a sottoporsi al testo molecolare per cenare in un locale al chiuso, partecipare a un evento, vedere un film al cinema etc.calmierati? Forse, ma niente tamponi gratuiti “Il commissario Figliuolo sta predisponendo un provvedimento, sul prezzo calmierato dei tamponi: si ...

Advertising

xFister : @bbadreligion Quanto costa con l’aliscafo? - sander_tweets : @KleinpasteThijs quanto costa? - StephaneDalmat : @InterCM16 @FBiasin Preferirei Nandez in quanto polivalente e forte ovunque, poi con lui Bellerin perchè se arriva… - PillaPaladini : RT @giornaleradiofm: Salute: Covid: Costa, 'punti di vaccinazione nelle scuole dal 30 agosto al 15 settembre': Roma, 30 lug.(Adnkronos Salu… - soloveroperameN : CANCRO COSMICO narrativi partiti dal infanza pensa cosi cosa raconti un euro fa cosa come se non esistesse tipo vog… -