Psg, Pochettino sulla Supercoppa: “Nessuna vendetta contro il Lille. Mbappé da valutare” (Di venerdì 30 luglio 2021) Mauricio Pochettino ha presentato la sfida tra il suo Paris Saint-Germain e i campioni di Francia del Lille, valevole per la finale della Supercoppa francese, ai microfoni dei media transalpini. L’ex allenatore del Tottenham, attualmente alla guida dei parigini, non ha cercato alibi e ha definito lucidamente la situazione relativa alla compagine allenata: “Non è una vendetta contro il Lille, è più un match contro noi stessi. Aver perso il titolo contro di loro e non essere arrivati alle semifinali di Champions League, ci ha lasciato con l’amaro in bocca. ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Mauricioha presentato la sfida tra il suo Paris Saint-Germain e i campioni di Francia del, valevole per la finale dellafrancese, ai microfoni dei media transalpini. L’ex allenatore del Tottenham, attualmente alla guida dei parigini, non ha cercato alibi e ha definito lucidamente la situazione relativa alla compagine allenata: “Non è unail, è più un matchnoi stessi. Aver perso il titolodi loro e non essere arrivati alle semifinali di Champions League, ci ha lasciato con l’amaro in bocca. ...

Advertising

PSG_English : ??? Mauricio Pochettino on @AchrafHakimi! ???? - SkySportsNews : Mauricio Pochettino has signed a new contract at PSG until 2023 ?? - SquawkaNews : OFFICIAL: Mauricio Pochettino has signed a new contract with PSG until 2023. - pdWthoNVXzmY0fV : RT @ManUtdMEN: Mauricio Pochettino quizzed on PSG interest in Manchester United star Paul Pogba #mufc - SirAlexStand : Pochettino quizzed on PSG interest in Man United star Pogba -