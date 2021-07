Pisa | è dello studente scomparso il corpo carbonizzato trovato in campagna

Advertising

Agenzia_Ansa : E' dello studente scomparso da Pisa sabato scorso il corpo trovato carbonizzato nelle campagne di San Giuliano Term… - repubblica : E' dello studente di Pisa, scomparso da 7 giorni, il cadavere bruciato trovato a San Giuliano - GazzettinoL : Notizie flash del 30 luglio È dello studente 27enne originario di Marsala, il corpo carbonizzato trovato nelle camp… - andreastoolbox : Pisa, esame Dna: è dello studente scomparso il corpo carbonizzato trovato in un campo - Rai News… - PISAinVIDEO : Immagine tratta dal web. Il triste epilogo dello studente scomparso sabato scorso. . . . . . #pisainvideo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa dello

E'studente universitario di 23 anni, Francesco Pantaleo, di Marsala (Trapani), il cadavere carbonizzato trovato il 25 luglio in un campo di girasoli di San Giuliano Terme (), alle porte del ...Ma oggi pomeriggio ai carabinieri del comando provinciale di, che già indagavano sul ...il Laboratorio di Genetica dell'Istituto di Medicina Legale di Firenze ha confermato che si tratta...30 luglio 2021 E' dello studente universitario di 23 anni, Francesco Pantaleo, di Marsala (Trapani), il cadavere carbonizzato trovato il 25 luglio in un campo di girasoli di San Giuliano Terme (Pisa), ...Anche se un sospetto ci sarebbe stato: quello di non aver dato tutti gli esami che aveva fatto credere ai genitori 30 luglio 2021 a. a. a. Il corpo trovato carbonizzato la scorsa domenica nelle campag ...