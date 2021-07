Olimpiadi, il tabellone dei quarti di finale: la Corea del Sud è la mina vagante (Di venerdì 30 luglio 2021) La fase a Gironi delle Olimpiadi ha regalato risultati veramente clamorosi, in particolar modo si sono registrate le eliminazioni di squadre come Germania, Argentina e Francia. In particolar modo ha fatto rumore il percorso di Gignac e compagni, le prestazioni contro Messico e Giappone sono state veramente imbarazzanti. Le candidate alla vittoria finale sono adesso Brasile e Spagna, ma non sono da escludere colpi di scena con possibili outsider. In particolar modo la Corea del Sud è una mina vagante, è reduce dal 6-0 contro l’Honduras. Si è qualificata con merito anche la Costa D’Avorio, ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 luglio 2021) La fase a Gironi delleha regalato risultati veramente clamorosi, in particolar modo si sono registrate le elizioni di squadre come Germania, Argentina e Francia. In particolar modo ha fatto rumore il percorso di Gignac e compagni, le prestazioni contro Messico e Giappone sono state veramente imbarazzanti. Le candidate alla vittoriasono adesso Brasile e Spagna, ma non sono da escludere colpi di scena con possibili outsider. In particolar modo ladel Sud è una, è reduce dal 6-0 contro l’Honduras. Si è qualificata con merito anche la Costa D’Avorio, ...

