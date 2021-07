Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 30 luglio: Pellegrini show nei 4x100 misti donne. Boari bronzo nel tiro con l’arco, sono 20 le medaglie azzurre. Tamberi e Paltrinieri in finale (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla fa la storia: prima donna italiana nella specialità sul podio. Il campione di salto in alto si giocherà una medaglia domenica. Battocletti in finale nei 5000 donne, come Ala Zoghlami e Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi. Leggi su lastampa (Di venerdì 30 luglio 2021) Lucilla fa la storia: prima donna italiana nella specialità sul podio. Il campione di salto in alto si giocherà una medaglia domenica. Battocletti innei 5000, come Ala Zoghlami e Ahmed Abdelwahed nei 3000 siepi.

