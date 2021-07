MotoGP | Valentino Rossi | “Abbiamo faticato | ma ora vogliamo di più”

(Di venerdì 30 luglio 2021) “un po’. Sappiamo che è difficile perché il livello dei piloti e di tutte le moto inè molto alto. Sappiamo che dobbiamo lottare duramente, madi più, ci aspettiamo di più. Puntiamo a ottenere buoni risultati e lavorare sodo per la seconda parte della stagione”., in un video postato sui social dal team Petronas, ha parlato in vista della seconda parte di stagione di. Nelle prime nove gare del Mondiale 2021, il Dottore è riuscito poche volte ad andare a punti, faticando nella maggior parte del GP e facendo tornare con ...

Advertising

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI a podio nel GP d'Andalusia ? Un anno fa l'ultimo (ad oggi) podio del Dottore nel motomondiale. «To… - elLescanero1 : RT @gponedotcom: VIDEO - Rossi: 'Voglio e mi aspetto di più dalla seconda metà del 2021': Valentino è pronto a ributtarsi in pista fra una… - STnews365 : Ducati, Michele Pirro chiama Valentino Rossi. 'Mi piacerebbe vederlo provare la moto', le parole del test rider del… - MotoGPSubreddit : Valentino driving mini moto around Pista di Cattolica - elisarapisarda1 : RT @SkySportMotoGP: VALENTINO ROSSI a podio nel GP d'Andalusia ? Un anno fa l'ultimo (ad oggi) podio del Dottore nel motomondiale. «Tornar… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Valentino

Rossi si allena a Misano con i ragazzi dell'AcademyTranslated by Heather Watson, Rossi - Marini together: Luca dreams of havingin the garage, Rossi - Marini together: Luca dreams of havingin the garageIl pubblico presente è stato catalizzato da questi professionisti che, oltre ad allenarsi, si sono divertiti nel pomeriggio estivo romagnolo Il nove volte iridato ha guidato la sua quattro cilindri st ...Accompagnati da Francesco Bagnaia e Luca Marini, in sella alla Ducati Panigale e Andrea Migno e Niccolò Antonelli, con Yamaha la R6. Ecco alcuni scatti Insieme a lui, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti ...