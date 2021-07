Michael Schumacher | Netflix annuncia l’uscita del documentario

(Di venerdì 30 luglio 2021), sul suo profilo Twitter, hato che, a partire dal 15 settembre, sarà disponibile, sulla piattaforma, undedicato a. Il contenuto, realizzato con l’approvazione e la collaborazione della famiglia, racconterà le tappe fondamentali della vita del campione di Formula 1. Sabine Kehm, manager e amica di, ha parlato positivamente del progetto. Per lei, questo potrebbe essere interpretato come un regalo che la famiglia ha voluto donare al suo eroe. La produzione del film è stata affidata a una società tedesca dal nome B14 FILM Gmbh, mentre ...

Due anni fa l'annuncio della presentazione a Cannes del trailer , adesso c'è una data e un appuntamento per guardare il documentario su. Il 15 settembre arriverà su Netflix l'opera dei registi Hans - Bruno Kammertons, Vanessa Nocker eWech. Un lavoro portato avanti negli ultimi 3 anni da chi ha realizzato, ...... invece, sono stati messi all'asta centinaia di cimeli targati Ferrari : tra i lotti più interessanti erano presenti anche i caschi appartenuti al grande. La Ferrari F40 Blu è ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.36 Buon inizio anche per la Ferrari, con Sainz che si è fatto preferire a Leclerc. Rossa efficace su giro secco e passo gara. Saprà confermarsi anche nel p ...Appuntamento a settembre per il docufilm anticipato nel 2019 a Cannes, la produzione internazionale racconterà lo Schumacher sportivo e l'uomo Michael, con i contributi inediti della famiglia ...