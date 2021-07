Meteo, temperature ancora in aumento in tutta Italia: le previsioni (Di venerdì 30 luglio 2021) Meteo, le temperature sono ancora in aumento in tutta Italia a causa dell’altra pressione africana: le previsioni per la giornata di oggi. Cielo azzurro (Pixabay)L’anticiclone africano continua a persistere e a influenzare il tempo in gran parte del territorio Italiano. Nel corso della giornata di oggi solo al Nord potrebbero presentarsi infiltrazioni più instabili e dar vita a temporali o deboli piogge che investiranno prevalentemente i settori alpini. In tutte le regioni settentrionali comunque sarà una giornata all’insegna del bel tempo con cielo molto ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 30 luglio 2021), lesonoinina causa dell’altra pressione africana: leper la giornata di oggi. Cielo azzurro (Pixabay)L’anticiclone africano continua a persistere e a influenzare il tempo in gran parte del territoriono. Nel corso della giornata di oggi solo al Nord potrebbero presentarsi infiltrazioni più instabili e dar vita a temporali o deboli piogge che investiranno prevalentemente i settori alpini. In tutte le regioni settentrionali comunque sarà una giornata all’insegna del bel tempo con cielo molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo temperature Allerta meteo: ondata di calore fino alle ore 20 di domenica 1 agosto ...Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di criticità per rischio meteo da '... Queste le specifiche: - fino alle 20 di stasera: temperature al di sopra dei valori medi stagionali di ...

Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 31 luglio Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte; dalle ore serali e notturne aumento della nuvolosità sul settore occidentale, dove non si escludono rovesci e temporali. Temperature minime pressoché stazionarie, comprese tra 20 e 24 gradi, con valori inferiori al di fuori delle aree urbane; massime in lieve aumento comprese tra i 30 gradi della costa e i 36 gradi ...

Meteo: TEMPERATURE, attesi PICCHI di CALDO ESTREMI nei PROSSIMI GIORNI. Vi diciamo DOVE si Soffrirà di più iLMeteo.it Meteo Cosenza: bel tempo fino al weekend Meteo Cosenza. Previsioni meteo Cosenza, venerdì, 30 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la tempera ...

Meteo, le previsioni del weekend del 31 luglio e 1 agosto: forte caldo, poi temporali e grandine Meteo , ecco le previsioni per il weekend di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto . Il prossimo fine settimana, l'ultimo del mese di ...

