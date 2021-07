LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi approda in finale nel salto in alto, Abdelwahed e Ala Zoghlami in finale nei 3000 siepi! (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.17 Alle 4.25 invece la partenza delle batterie dei 400 metri ostacoli, con Alessandro Sibilio che sarà impegnato nella terza delle cinque. 4.14 Alle 4.20 partirà il gruppo B di qualificazione del lancio del disco dove sarà impegnato l’azzurro Giovanni Faloci. 4.11 Tamberi IN finale! Non c’è bisogno dei 2.30, tredici atleti approdano in finale per evitare un turno supplementare e probabili lunghi spareggi. 4.10 QUALIFICATA! Elena Bellò entra in semifinale degli 800 metri ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.17 Alle 4.25 invece la partenza delle batterie dei 400 metri ostacoli, con Alessandro Sibilio che sarà impegnato nella terza delle cinque. 4.14 Alle 4.20 partirà il gruppo B di qualificazione del lancio del disco dove sarà impegnato l’azzurro Giovanni Faloci. 4.11IN! Non c’è bisogno dei 2.30, tredici atletino inper evitare un turno supplementare e probabili lunghi spareggi. 4.10 QUALIFICATA! Elena Bellò entra in semidegli 800 metri ...

