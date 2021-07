L’estate in carcere (Di venerdì 30 luglio 2021) In molte celle non ci sono docce e non arriva acqua potabile. In altre le finestre sono chiuse in modo da non far passare l’aria. Queste sono le condizioni in cui sono costretti a vivere tantissimi detenuti, spesso in galere sovraffollate. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 30 luglio 2021) In molte celle non ci sono docce e non arriva acqua potabile. In altre le finestre sono chiuse in modo da non far passare l’aria. Queste sono le condizioni in cui sono costretti a vivere tantissimi detenuti, spesso in galere sovraffollate. Leggi

Advertising

exitpollo : Sappiamo come li farà sgomberare da via Napoleone III... dopo l'estate gli lascerà direttamente l'immobile di via d… - controradio : @daniela_morozzi e @raffaele.palumbo2 in “Si fa d’estate!” Attualità, cultura, scienza e tanti ospiti in un unico e… - overblastmusic : RT @sentinpiedi: 'Pare che del #ddlZan si riparli a settembre. Possiamo sfogarci per tutta l'estate con terribili offese senza paura del ca… - Vincenzo2483 : RT @sentinpiedi: 'Pare che del #ddlZan si riparli a settembre. Possiamo sfogarci per tutta l'estate con terribili offese senza paura del ca… - sentinpiedi : 'Pare che del #ddlZan si riparli a settembre. Possiamo sfogarci per tutta l'estate con terribili offese senza paura… -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate carcere L’estate in carcere - Giuseppe Rizzo Internazionale