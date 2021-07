La “super app” di PayPal è prossima al lancio e avrà anche i messaggi (Di venerdì 30 luglio 2021) (foto: Pixabay)Aria di novità per PayPal, uno dei servizi di pagamenti digitali al mondo. Secondo il Ceo dell’azienda, Dan Schulman, PayPal andrà avanti con i suoi piani per trasformare la sua app in una “super app”. Schulman, parlando con gli investitori durante la chiamata sugli utili del secondo trimestre di questa settimana, ha affermato che tutto è pronto perché la nuova versione dell’applicazione venga implementata. La società parla da qualche tempo delle sue ambizioni di “super app”. Quest cambiamento sembra che possa alla fine far assomigliare PayPal alle cinesi WeChat e Alipay o all’indiana Paytm, ... Leggi su wired (Di venerdì 30 luglio 2021) (foto: Pixabay)Aria di novità per, uno dei servizi di pagamenti digitali al mondo. Secondo il Ceo dell’azienda, Dan Schulman,andrà avanti con i suoi piani per trasformare la sua app in una “app”. Schulman, parlando con gli investitori durante la chiamata sugli utili del secondo trimestre di questa settimana, ha affermato che tutto è pronto perché la nuova versione dell’applicazione venga implementata. La società parla da qualche tempo delle sue ambizioni di “app”. Quest cambiamento sembra che possa alla fine far assomigliarealle cinesi WeChat e Alipay o all’indiana Paytm, ...

