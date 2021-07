Green Pass e Museo Egizio di Torino, scoppia la polemica social (Di venerdì 30 luglio 2021) per l’adeguamento delle visite al nuovo Dpcm Il Green Pass continua a scatenare le polemiche. Oltre a dividere la popolazione sulla sua obbligatorietà al punto da far scendere in piazza, con esiti non sempre positivi, le persone per manifestare, scatena anche le polemiche social. Questa volta la polemica ha coinvolto il Museo Egizio di Torino, che non appena ha dato comunicazione sui social di ammettere visitatori esclusivamente muniti di Green Pass, si è scatenata l’ira degli utenti, molti dei quali si sono detti ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) per l’adeguamento delle visite al nuovo Dpcm Ilcontinua a scatenare le polemiche. Oltre a dividere la popolazione sulla sua obbligatorietà al punto da far scendere in piazza, con esiti non sempre positivi, le persone per manifestare, scatena anche le polemiche. Questa volta laha coinvolto ildi, che non appena ha dato comunicazione suidi ammettere visitatori esclusivamente muniti di, si è scatenata l’ira degli utenti, molti dei quali si sono detti ...

borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - stanzaselvaggia : I no-vax grandi paladini della democrazia stanno creando liste di ristoranti che chiedono il green pass per poi inv… - lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - PuglisiDomenic1 : RT @Lorenzo62752880: L'Islanda torna in lockdown! Oltre il 90% della popolazione adulta completamente vaccinata! E qua fanno il green pa… - CurrentiCalamo_ : @valelale Tutti gli altri non potranno ricevere il green pass -